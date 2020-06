Este viernes regresan a la actividad los partidos de fútbol amateur en Jalisco luego que las autoridades estatales dieron el visto bueno para que las canchas vuelvan a abrir sus puertas.

Alberto Rivera, propietario de un complejo deportivo, indicó que las autoridades sanitarias avalaron el protocolo de sanidad e incluso agregaron más requisitos que él mismo explica.

“Puntos interesantísimos como desde la no venta de cerveza, vas, juegas y te retiras o sea, tenemos bien claro las dos partes que la intención es fomentar el deporte y la reactivación económica, aunque se permite el consumo, nosotros acordamos que con nosotros no iba a haber consumo de cerveza.”

Otras medidas de prevención son que los jugadores no lleguen con acompañantes y que se presenten exclusivamente a la hora que les toca jugar. (Por José Luis Escamilla)