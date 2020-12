El jalisciense Saúl Álvarez se medirá el sábado en San Antonio, Texas, al inglés Callum Smith, peleador que le gana con 16 centímetros de estatura, por lo cual es muy alto, pero el Canelo dijo que eso no le afecta ni le sorprende.

“Ya sabíamos la estatura que tiene, no me sorprendió en lo absoluto. Tengo las capacidades boxísticas y la experiencia para poder adaptarme a un peleador como Callum Smith, estamos listos para eso, así que no es nada nuevo”.

Dijo además el campeón mexicano, que se preparó para ese tipo de pelea en los entrenamientos que realizó en San Diego. El “Canelo” lleva en total 56 peleas y Callum Smith será el más alto que haya enfrentado en el ring, pues mide 1.91 metros, por 1.75 del mexicano. El sábado en el Alamodome estará en juego el título de los pesos supermedianos. (Por Martín Navarro Vásquez)