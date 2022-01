Uno de los aspectos a resolver al iniciar operaciones el Peribús, es el cuello de botella que se forma en la estación Chapalita Inn a donde arriban las unidades de la troncal 2 y 3.

Este domingo se formaron aglomeraciones caóticas, porque muchos de los usuarios desconocían que dos de las tres rutas troncales no hacen el recorrido de las 42 estaciones, sino que llegan a la mitad, a esta estación a la altura de avenida Guadalupe y después se regresan. Hablan las usuarias.

“Si está bien, lo malo es que transborda uno allá y eso le roba a uno tiempo”.

“Y a la hora que nos bajamos está un mar de gente como esperando subirse. Entonces creo que aquí si el 3 ya es destino final deberían de hacer puertas para que la gente se baje y en esas puertas no se suba nadie, porque no dejan bajar”.

Otra queja es lo inseguro que es salir de las estaciones y cruzar las laterales de Periférico, porque los automovilistas no respetan los topes que se instalaron para que reduzcan la velocidad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)