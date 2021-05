Se vieron las caras frente a frente este jueves los campeones de peso supermediano Saúl Álvarez y Billy Joe Saunders. Quien gane el sábado en el estadio de los Vaqueros de Dallas se queda con tres títulos. Saúl dice que para él no hay problema en pelear con un ring grande como lo quiere el inglés, al señalar estar un tanto enfadado con las actitudes de Saunders.

“Seguramente van a tener alguna excusa, seguramente, que quería un juez inglés, que la gente que iba a venir, ahora el ring, pero ya sabíamos la clase de persona que es. 2 pies menos 2 pies mas, no es algo relevante en lo personal, debo adaptarme a cualquier situación y no tengo problema con eso”.

Por su parte Saunders dijo que “he estado boxeando toda mi vida. Estoy aquí por una razón y es ganar”.

Se informó este jueves que el próximo sábado se darán cita 70 mil personas en el estadio, pues se han vendido al momento 65 mil boletos. (Por Martín Navarro Vásquez/Foto@DAZNBoxing)