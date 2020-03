Por ser una protesta organizada por feministas, a las que calificó como promotoras del aborto, el Cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez llamó a no sumarse al paro programado para el lunes contra la violencia de género.

A través de un video, el prelado aseguró que no solamente las mujeres son maltratadas, ya que según las estadísticas, el porcentaje de asesinatos de varones es mayor que el de las mujeres.

“Que no solamente las mujeres son maltratadas, según las estadísticas, el 88 por ciento de los asesinatos son de varones, quedan solamente 12 por ciento para mujeres otra razón las organizadoras, es la razón principal, de esta jornada del día 9 y de los días que preceden de desorden son las pañuelo verde y esas de la pañoleta verde son partidarias, promotoras del aborto, organizadas y pagadas desde afuera, ya desde ahí la jornada está viciada.” (Foto: Cuartoscuro)