El ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, se reservó su derecho a declarar y solicitó la duplicidad del término constitucional, de 72 a 144 horas, para que se defina su situación jurídica, tras ser señalado por la Fiscalía General de la República como probable responsable del delito de tortura en agravio de cuatro presuntos secuestradores.

El próximo lunes se reanudará la audiencia donde el juez determinará si dicta auto de formal prisión o auto de formal libertad.

El ex brazo derecho del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, escuchó la acusación del Ministerio Público Federal en una sala del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, a través del sistema de videoconferencia.