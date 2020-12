El delantero paraguayo Carlos González, dejó a los Pumas y a partir de este jueves es nuevo refuerzo de los Tigres para el torneo Guardianes 2021. El llamado “Cocoliso” se mostró feliz en sus primeras declaraciones y dijo que será una gran motivación ser el socio en la delantera del francés André Pierre Gignac.

“Motiva que voy a tener de compañeros a este tipo de futbolistas, como en este caso Gignac, sabiendo lo importante que es para Tigres, me visualizo jugando y creo que he trabajado duro para esto, no me da miedo de tomar esta decisión de dejar un equipo como Pumas y tomar este rumbo nuevo, me ilusiona mucho”, indicó el delantero. (Por Martín Navarro Vásquez)