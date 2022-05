La obra de Teatro “José el Soñador” cerró su exitosa temporada con dos funciones en el Auditorio Telmex de Guadalajara en donde Carlos Rivera, protagonista del musical dijo sentirse emocionado de cumplir el sueño que tenía desde hace 17 años: encarnar al personaje principal de dicho ensamble.

“Además hemos elegido Guadalajara para esta despedida, y me hace especial ilusión por que Guadalajara yo creo que es de las mejores plazas que tengo en todo el mundo no solo aquí en México, Pues ahora me trae por primera vez con musical, José ha sido una experiencia preciosa y que agradezco mucho haberlo vivido”.

Carlos Rivera continuará con sus proyectos musicales, y el elenco para la nueva temporada de “José El Soñador” estará conformado por Erik Rubín, Leonardo de Lozanne, Fela Domínguez y Kalimba quien dejará de ser el Faraón para convertirse en el protagonista. (Por Kevin Casillas)