Un total de 26 empleados y ex trabajadores que tenían nombramientos temporales en el Congreso local buscan engordar la nómina y obtener plaza, informa el coordinador del área jurídica, Javier Ulloa Sánchez.

Luego de reunirse con la Junta de Coordinación Política para presentar un balance de los conflictos laborales que arrastra el Legislativo, el responsable del jurídico detalló que no todos los empleados están en nomina actualmente, pero cumplieron con el supuesto que marca la ley de trabajar seis años y seis meses para demandar la base.

“Y luego eh no necesariamente lo puedes cumplir estando eh trabajando o puedes haberlo haberlos cumplido si se te vence tu nombramiento y te tienes que ir, demandas”.

Este año la nómina del Congreso local costará 787 millones de pesos. (Por Mireya Blanco)