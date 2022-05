El caso de Abengoa va muy avanzado, pero la información preliminar que entregó la contraloría estatal de Transportes Marítimos Mexicanos, no es todavía suficiente para solicitar su judicialización como sostiene el director de Pensiones, aclara el Fiscal Estatal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz.

“No se ha dejado de trabajar desde enero de este año a la fecha, que es cuando nace esta carpeta. Incluso la última información que llegó, pero es una información documental de auditorías que tiene que analizarse con mucho detalle la recibimos el seis de mayo del 2022, es decir, hace 12 días que estamos recibiendo información todavía de esta carpeta. Es una carpeta que está siendo atendida de una manera muy puntual, que se tiene que investigar de una manera muy exhaustiva, pero que no es un tema absolutamente nada sencillo como para decir que con lo que entregaron de manera preliminar ya puedes ir ante el juez, no, discúlpenme!

Gerardo de la Cruz indica que el caso de Transportes Marítimos Mexicanos lleva un avance del 70 por ciento. (Por Gricelda Torres Zambrano)