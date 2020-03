Este jueves se llevó a cabo la segunda audiencia del caso del jugador del América, Renato Ibarra, quien es acusado de violencia de género contra su pareja.

Sin embargo, el caso de un giro inesperado, debido a que hoy la mujer ya declaró que Renato no la golpeó:

“-En un primer momento en la entrevista que usted ha manifestado que se le tomó en el hospital refirió que su paraje la agredió físicamente, ¿es correcto?- no me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”.

Por su parte el Club América anunció mediante un comunicado que con el compromiso de erradicar la violencia de género y promover una cultura de respeto hacia las mujeres, ha decidido separar de manera definitiva al jugador ecuatoriano. (Por Martín Navarro Vásquez)