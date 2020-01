Diputados locales piden a la Fiscalía del estado y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que se investigue al alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez, por la agresión de una mujer ocurrida en diciembre pasado durante una riña, no obstante, se trata solo de un exhorto que no tiene carácter vinculante para ninguna de las dependencias.

Aunque el partido Movimiento Ciudadano advirtió errores legales y técnicos en el documento, no pidió modificaciones y lo dejo pasar.

El exhorto, promovido por MORENA, pide realizar peritajes psicológicos y psicosociales para determinar las medidas aplicables contra el funcionario y acudir a cursos para el manejo de la ira, informa la legisladora, María Esther López Chávez.

“Se trata de un presidente municipal, se trata de un servidor público de alto, de alta investidura, lo eligen por votación, el voto de esta señora pudo haber sido para el presidente actual”.

En sesión, ingresó una petición del PRI para que el alcalde pida licencia mientras corren las investigaciones, pero será votada hasta la próxima semana. (Por Mireya Blanco)