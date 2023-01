Descarta el gobierno de Jalisco que sea necesaria la implementación de nuevas medidas relacionadas con la prevención de contagios de Covid-19.

El gobernador Enrique Alfaro señaló que si bien en los últimos días se ha incrementado el número de contagios, la situación no se compara con el número de casos que se tenían para enero del año pasado.

“Los contagios no son ni remotamente los que tuvimos en el invierno del año pasado. Las hospitalizaciones están muy bajas y el efecto en términos de mortalidad también es muy bajo, entonces ahí estamos, no hay nuevas medidas por lo pronto. Están los datos para poder seguir evaluando el tema. Vamos a estar monitoreando pero por lo pronto no hay ninguna medida adicional”.

De acuerdo con la información presentada por el gobierno del estado este lunes solamente hay 43 camas de hospitales públicos y privados ocupadas por pacientes Covid. (Por José Luis Escamilla)