Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Baja California realizaron un cateo en una de las casas, en Tijuana, del ex gobernador panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.

De acuerdo con la dependencia estatal, la movilización fue realizada después del mediodía, aunque cuando ingresaron al domicilio el exmandatario no se encontraba dentro.

Hasta el momento, las autoridades no han señalado porqué delito se le investiga.

El 19 de noviembre pasado, el exgobernador fue denunciado por mil 200 millones de pesos, por los delitos de peculado, fraude y abuso de confianza. (Foto: Cuartoscuro)