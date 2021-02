La Arquidiocesis tapatía realizará, del 22 al 26 de febrero, los cursos en línea denominados “Construyamos Ciudadanía”, en los que se busca ofrecer a los feligreses y al público interesado, elementos, basados en la doctrina social de la iglesia, para que puedan participar en el próximo proceso electoral de una forma más informada y consciente.

Contrario a lo que se podría pensar, con este tipo de cursos no se quiere dar línea ni influir en las decisiones de las personas respecto al sentido de su voto, aseguró el cardenal tapatío, José Francisco Robles Ortega.

“Estos talleres no tienen por finalidad orientar, por así decir, el voto, el voto de los católicos hacia un partido en particular o hacia un candidato en concreto, no se trata de eso”.

El purpurado insistió en que la iniciativa de realizar los talleres fue de los propios feligreses, por lo que ni los sacerdotes ni las diferentes jerarquías de la iglesia son los responsables ni de la capacitación ni de la organización. (Por Aníbal Vivar Galván)