Resulta innecesario que a esta hora del día el centro de Zapopan aún permanezca cerrado cuando por la pandemia no hubo Romería y hoy, día del danzante, tampoco hay danzantes.

Zapopanos, los que realizarían trámites en bancos, en un laboratorio, en un edificio de pensiones o en comercios de la zona, no han podido pasar, pues vallas metálicas y policías se lo impiden. Esto por avenida Hidalgo, desde la calle 5 de Mayo hasta Matamoros. Aquí una afectada:

“Está cerrado el acceso, está cerrado el acceso y no se puede pasar. Hoy no es día festivo, voy al banco, tengo que hacer un pago. Ellos no se ponen a pensar en eso”.

Para colmo, el cierre del centro de Zapopan también afecta el paso del transporte urbano, que ha tenido que desviar sus rutas por lo menos dos cuadras. Esto ante el desconcierto de los usuarios. (Por José Luis Jiménez Castro)