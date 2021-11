El cantante Caztro pretende llevar un mensaje positivo con su más reciente disco titulado “Y el mundo no se acabó”, un material que lo llevará a hacer una gira por las ciudades más importantes de México, así lo reveló en entrevista.

“Estamos viendo si nos esperamos para empezar fase dos ya con la banda completa, depende de los permisos, los lugares, etcétera. Entonces el otro año tenemos la gira, continúa la gira de El mundo no se acaba, pero ya 2022, y ahora sí, ya les digo, ya aprendí a hacer un álbum, entonces ahora sí, el próximo año me gustaría, a finales, sacar ya el segundo y ahora nos vamos a ir como pan caliente, uno tras otro”.

Actualmente Caztro promociona su más reciente sencillo “Todo bien” en colaboración con la cantante Bruses. (Por Katia Plascencia Muciño)