El pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la cesión de un terreno municipal de tres mil 500 metros cuadrados al Gobierno del Estado, para la construcción de un nuevo Centro de Justicia para las Mujeres.

A decir de las autoridades, la distancia del actual centro hasta avenida Circunvalación complica la atención de víctimas de violencia, se busca que este espacio preste 20 tipos distintos de servicio.

La regidora, Sagrario Elizabeth Guzmán Ureña, hizo una reserva en caso que el proyecto no se desarrolle a más tardar en junio de 2022:

“Lo que yo propongo es que si no se lleva a cabo para el fin que nosotros estamos donando o que si en determinado momento ya no se usa para lo que nosotros los estamos donando, sea entonces restituido a la propiedad municipal”.

Tlajomulco es uno de los municipios donde está activa la alerta de violencia género a nivel estatal y federal y la zona de Chulavista una de las colonias con mayor cantidad de agresiones.

Los recursos y construcción del edificio es responsabilidad del gobierno estatal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)