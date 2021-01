La decisión del presidente López Obrador de ceder el turno para recibir vacunas anticovid de Pfizer a países más pobres, es una cortina de humo para ocultar el fracaso se su estrategia ante la pandemia, asegura la senadora guanajuatense, Alejandra Reynoso.

“Lo dicho por el Presidente de que cede vacunas para que se pueda atender a países pobres, es una burla y una mentira más, una cortina de humo para tapar las atrocidades de su estrategia contra la pandemia que ha provocado miles de muertes en México. Que es una cortina de humo ante la catástrofe de la estrategia de vacunación. No quieren escuchar, no quieren ver, no quieren cuidar la vida de millones de mexicanas y mexicanos”.

El Ejecutivo, agregó, dice la verdad cuando afirma que primero los pobres, aunque nunca ha querido aclarar a los pobres de qué país se refiere. (Por Arturo García Caudillo)