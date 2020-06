Después del informe especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que concluye que el asesinato de Giovanni López fue una ejecución extrajudicial, continúa la investigación que seguramente concluirá con una recomendación al Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos por el abuso de su policía, explica el primer visitador, Eduardo Sosa Márquez.

“Al momento de someterlo lo golpearon de manera excesiva. Si bien con la finalidad de someterlo, pero la propia dinpamica de las lesiones nos da cuenta de que se utilizó violencia innecesaria, fuerza desmedida, no proporcional y no racional. Una vez lesionado no se le brindó la atención médica pertinente”.

Sosa Márquez confirma que de manera oficial la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya atrajo el caso sobre la ejecución extrajudicial de Giovanni López. (Por Gricelda Torres Zambrano)