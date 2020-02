La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió una recomendación para exigir que se indemnice, de manera integral, los deudos de los policías fallecidos en el Estado ante las omisiones por parte de diversas corporaciones de seguridad.

Derechos Humanos refiere que no todos los elementos cuentan con seguridad social; que el seguro de vida no forma parte de las prestaciones fundamentales y no se otorga en todos los municipios.

Además de ser escaso, el equipamiento y uniformes permanece en malas condiciones y no existe el servicio profesional de carrera. (Foto: @CEDHJ)