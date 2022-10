Luego de las recientes balaceras registradas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se ha vulnerado el derecho a la seguridad de la ciudadanía, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos asegura que no ha recibido quejas sobre alguno de los hechos.

Su presidenta Luz del Carmen Godínez, reitera que se realiza una reingeniería al interior del organismo desde agosto pasado y no ha emitido recomendaciones.

“Estamos teniendo un acercamiento muy fuerte con las instituciones de seguridad. Ciertamente queremos sí trabajar con ellos en el aspecto de cómo, no solamente capacitarlos sino trabajar de manera conjunta y también ir trabajando con la sociedad para ir generando pautas de seguridad”.

En las balaceras y narcobloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara han resultado civiles lesionados y fallecidos. (Por Claudia Manuela Pérez)