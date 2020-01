El presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el trabajo de la Guardia Nacional al frenar el avance de la caravana migrante centroamericana, pues dice no ha usado la fuerza y se ha limitado a contener.

“Muy bien, lo más importante es que se respeten los derechos humanos, que se cuide que no haya heridos, le dije al secretario de la Defensa, transmítale al general Vicente encargado de esta acción, mi reconocimiento por no utilizar la fuerza, le dije general Bucio, que estaba ahí, haga lo mismo con los oficiales de la Guardia Nacional”.

Incluso asegura, pidió que se pusiera especial atención en los regresos asistidos, tanto por aviones como por carretera, para que no se registren accidentes, que se les brinde atención médica y medicamentos a los integrantes de la caravana y otorgarle refugio a quienes así lo pidan. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)