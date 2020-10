Aplaude el presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aprobar que se lleve a cabo una Consulta Popular en el 2021.

“Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, que se le pregunte a los mexicanos. Esa es la esencia de la democracia. Se apegaron los ministros al espíritu del artículo 39 de la Constitución

de que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, esa es la democracia. No sólo representativa, sino democracia participativa”.

Y aunque la pregunta que él solicitó fue reformulada por los ministros, quedando muy genérica, sin especificar que se trata de juzgar a los ex presidentes, aseguró que no hay mayor problema, porque la gente entenderá de qué se trata. (Por Arturo García Caudillo)