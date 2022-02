Agradece el presidente Andrés Manuel López Obrador las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró que hace falta una reforma eléctrica en nuestro país.

“Pues yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El Gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y sw está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación. Y sí, me me enteré, me informé, de sus declaraciones. Él fue legislador en Estados Unidos, senador de la República, él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente, porque vivimos en un mundo cambiante, son nuevas las realidades. A lo mejor algunos empresarios de Estados Unidos y de aquí también no les va a gustar, pero muy bien Ken”.

Por otro lado, dio la bienvenida a la denuncia que legisladores panistas presentaron en contra de su hijo, asegurando que no hay nada ilegal en las viviendas que ha habitado en Estados Unidos. (Por Arturo García Caudillo)