La cantante Lucero cumple 40 años de trayectoria artística y en charla con Notisistema, la llamada “Novia de América” aseguró que el éxito que ha tenido es gracias al balance que ha mantenido en estas 4 décadas, pero sobre todo por el cariño del público:

“Ha habido muchos momentos cargados de amor, cargados de entrega, de éxito, que me llevan a un balance absolutamente positivo y me siento, de verdad, totalmente satisfecha, como presumiendo de algo que, pues no es tan fácil cumplir tantos años haciendo algo que pues guste tanto y sobre todo a mí y que tenga la suerte de que le guste a la gente.”

Lucero iniciará con la gira de festejo el próximo 6 de junio con un concierto en el Auditorio Nacional y con el deseo de llevar el tour por las principales ciudades de nuestro país, además de preparar un nuevo disco, el cual mencionó será de género pop. (Por Katia Plascencia Muciño)