Celebra el presidente Andrés Manuel López Obrador que a una semana de la elección más grande de la historia, no haya movimientos de protesta de la oposición.

“No hubo problemas en los cómputos, lo cual demuestra que las elecciones fueron limpias, libres, no fueron elecciones de Estado. Debemos de celebrarlo porque logramos nuestro propósito, el de establecer en México una auténtica, una verdadera democracia. Hay desde luego, inconformidades, pero se van a canalizar a través de la vía legal. Para decirlo con mucha claridad, no hay movimientos de protesta post electorales”.

Lo anterior tras finalizar los cómputos distritales y confirmarse el triunfo de su movimiento, tanto en la Cámara de Diputados, como en 11 de las 15 elecciones a gobernador. (Por Arturo García Caudillo)