Fundación Teletón suma esfuerzos con el Gobierno de la República, para la reconversión de los centros CRIT en 14 entidades para atender casos de Coronavirus, como explica el presidente del Patronato Teletón, Fernando Landeros.

“Querido México, nos has dado mucho, nos has dado mucho, y ahora va de regreso, los que podamos hacer no escatimemos una sola gota de esfuerzo, los que creen que no pueden hacer algo, se equivocan, hagan lo más importante: quédate en casa. La crisis de la pandemia puede tener resultados muy profundos, pero nada, nada tan profundo y tan arraigado como la solidaridad de México”.

De esta forma, los CRIT de Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Durango, Tlalnepantla y Neza, en el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz, cerrarán sus puertas a sus pacientes habituales y las abrirán para que el sector Salud y los gobiernos estatales atiendan casos no graves de covid-19. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)