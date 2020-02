Desde esta noche y hasta el próximo sábado la Glorieta Niños Héroes quedará cerrada a la circulación totalmente, debido a un evento de Go Karts con motivo del 478 aniversario de Guadalajara.

El cierre será una cuadra a la redonda y por avenida Chapultepec hasta la calle Mexicaltzingo, a la pregunta de por qué aquí un evento de carrera de autos y no en otro lugar, el organizador del evento, Carlos Fernández, explica.

“Esa glorieta eh de Niños Héroes es un ícono en el cual el Ayuntamiento quiso traerle a la ciudadanía eh una fiesta y una fiesta para que toda la gente pueda disfrutarla y no se tenga que transportar a algún otro lado, sino que al contrario, vincular también el deporte a la ciudadanía”.

La Glorieta Niños Héroes permanecerá cerrada a la circulación desde esta noche a las 12, hasta el sábado a las 22 horas, tome rutas alternas. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)