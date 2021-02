El Sistema del Tren Eléctrico Urbano, el Siteur, anunció que debido a la realización de trabajos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conclusión de la línea 3, algunos ingresos de las estaciones Santuario y Guadalajara Centro permanecerán cerradas.

Las restricciones para el ingreso comenzarán el próximo lunes 8 y terminarán hasta el 13 de este mes.

En particular se trata del ingreso poniente de la estación Santuario, por lo que la puerta que da la Plaza Alcalde será cerrada durante el tiempo de las obras. El Siteur recomienda que se utilice el acceso que está frente al edificio de Palacio Federal.

En el caso de la estación Guadalajara Centro, no se podrá utilizar el acceso oriente, que es el que da hacia la Plaza de Armas.

De acuerdo con lo informado, estos cierres no afectan la operación de la línea 3.

(Por: Aníbal Vivar Galván/Foto: Archivo)