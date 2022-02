Todavía no se completan 4 jornadas del Torneo de Clausura de la Liga MX y ya cayó hoy el segundo entrenador al ser cesado Pablo Guede por parte del Necaxa.

Los Rayos suman en este arranque de Torneo solo 1 triunfo por 3 derrotas y la gota que derramó el vaso fue el 3-1 ante Pachuca.

“Club Necaxa informa que a partir de hoy, Pablo Guede, deja de ser el director técnico de nuestro primer equipo” informa el Club en un comunicado. En Aguascalientes ya se afirma que Jaime “Jimmy” Lozano será su sustituto.

Mientras tanto, en Querétaro se perfila a Hernán Cristante para sustituir a Leo Ramos al frente de los Gallos Blancos, que hasta el momento no conocen el triunfo y suman 2 empates por dos derrotas.

Otros equipos que no han saboreado las miles del triunfo en el Torneo de Clausura, son: América, Santos y Mazatlán. (Por Manuel Trujillo Soriano)