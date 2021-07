El mega apagón del 28 de diciembre costó 65 mil millones de pesos, asegura el director de finanzas de la CFE, Edmundo Sánchez.

“A el área de finanzas le costó 65 mil millones de pesos tapar el chipote. ¿En qué sentido? El que quería gas o entregaba cheque por adelantado y cheque certificado. Cheques balines no eran aceptados. Era mercado de trueque, tú me das yo te doy. No check, no gas, así de sencillo el idioma, que en el cualquier idioma se entiende perfectamente bien”.

Y es que, como se recordará, el apagón fue resultado del corte en el suministro de gas desde Texas, ya que los gasoductos se congelaron, y por ello hubo necesidad de traer gas en buquetanques. A la fecha nadie se ha hecho responsable de este quebranto, explicó Sánchez Aguilar. Y tampoco se ha recuperado ese dinero. (Por Arturo García Caudillo)