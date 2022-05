Ante la manifestación que esta mañana realizan empleados de empresas recicladoras de cartón y metal, el Ayuntamiento de Tlajomulco informó que la negativa a renovar las licencias de las chatarreras es sólo con aquellos establecimientos que no acreditan el origen de los materiales.

La medida se toma para inhibir el robo de infraestructura municipal como lámparas, cables, bolardos y otros objetos que terminan vendiendo en estos giros, al igual que tubos, cables y cancelería de viviendas.

El municipio afirma que las chatarreras que no han recibido la actualización de su licencia son aquellas que no han acreditado el origen y destino de los productos que comercializan.

Advierten que si están en regla podrán refrendar.

Tras la llegada de los manifestantes al Centro Administrativo Tlajomulco autoridades se reunirán con una comisión de representantes para una mesa de diálogo. (Por Héctor Escamilla Ramírez)