El tapatío Sergio Pérez nuevamente inició a gran velocidad en los ensayos libres. En el primer fue tercero y después quinto, en el lluvioso segundo ensayo libre para el Gran Premio de Hungría, el tercero del Mundial de Fórmula Uno.

Checo esto comentó tras la actividad de este día.

“Sí fue un día positivo, hemos encontrado mejoras en condiciones de lluvia en comparación con Austria. El hecho de haber mejorado sobre mojado me hace sentir optimista con miras a mañana, independientemente de las condiciones que se den. Puede haber lluvia o no pero estamos listos para la carrera”.

El alemán Sebastian Vettel de Ferrari fue el mejor, seguido del finlandés Valtteri Bottas de Mercedes y el español Carlos Sainz de McLaren fue tercero.

Por cierto que Siete de los veinte pilotos, entre ellos el inglés Lewis Hamilton, no pudieron marcar tiempo este viernes. (Por Martín Navarro Vásquez)