Este sábado se llevó a cabo la calificación para el Gran Premio de Australia que se correrá este domingo, y el tapatío Sergio Pérez, saldrá desde la tercera posición, luego de volver a rodar entre los protagonistas y quedar por detrás de su compañero en Red Bull Max Verstappen y Charles Leclerc de Ferrari que ganó la Pole Position al marcar la vuelta más rápida.

“Checo” fue objeto de una investigación, pero al final no fue sancionado por presuntamente no haber levantado el pie del acelerador durante una bandera amarilla en la Q2, ante lo cual la FIA determinó que Pérez no fuera sancionado. Se demostró que el mexicano realizó correctamente la maniobra y buscará el podio en la carrera de este domingo que iniciará a la media noche. (Por Martín Navarro Vásquez)