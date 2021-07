Tal y como se esperaba el tapatío Sergio Pérez tuvo una buena calificación para el Gran Premio de Austria. Luego de no brillar en las pruebas libres, este sábado marcó el tercer mejor tiempo y saldrá en esa posición en la carrera de este domingo en el circuito de Spielberg. Checo quedó contento y dice que tendrá opciones de podio en la novena fecha de la temporada de la Fórmula 1.

“Fue una calificación buena en la Q3, considerando que no tenemos el paquete más nuevo aerodinámico creo que ha suido buena vuelta. Creo que teneos opciones, todo puede ser mañana y esperar hacer una buena arrancada y pelear los primeros lugares desde la primera vuelta”.

Al correr en casa, los coches de Red Bull no podían fallar y le ganaron a los de Mercedes. La pole position la ganó Max Verstappen compañero de Checo. En cambio el campeón Lewis Hamilton saldrá cuarto y Valtteri Bottas quinto.

Por cierto que el inglés Hamilton, renovó contrato con la escudería Mercedes hasta 2023. (Por Martín Navarro Vásquez)