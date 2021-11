Las emociones continúan en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con el Gran Premio de México de la Fórmula 1, donde el tapatío Sergio Checo Pérez, ilusiona con algo importante en la carrera de este domingo, ya que al celebrarse la calificación marcó el cuarto mejor tiempo, y saldrá en la segunda fila de la competencia.

Previamente en la practica 3, realizó el mejor tiempo.

“Quiero ganar mañana, quiero tener una buena arrancada y llegar a ese podio. De repente me encuentro con Yuki legando al a curva 11, ya empiezo a perder mucha carga antes de, no entiendo qué estaba haciendo ahí en esa posición me perjudicó bastante, no pude cerrar esa vuelta”, dijo Pérez.

La escudería Mercedes sorprendió a Red Bull para quedarse con las dos primeras posiciones. Valteri Bottas ganó la pole position y el campeón Lewis Hamilton fue segundo.

Max Verstappen fue tercero y Checo Pérez cuarto en la calificación celebrada este sábado. En el quinto puesto saldrá una sorpresa: Pierre Gasly de Alpha Tauri. Este domingo a las 2 de la tarde se corre el Gran Premio de la Ciudad de México. (Por Martín Navarro Vásquez)