El piloto mexicano de la Formula UNO, Sergio Pérez, confirmó hoy su decisión de tomarse un año sabático durante el 2021, pero antes esperará la resolución de Red Bull que le comunicará su decisión después del Gran Premio de Abu Dabi de si quieren llegar a un acuerdo con el.

“No se que vaya a pasar yo las estoy asumiendo así como si fueran mis dos ultimas carreras en la Formula UNO, de hecho estoy trayendo a mi familia porque no se que vaya a pasar después de Abu Dabi, todas las opciones que les platiqué, una es continuar que es mi prioridad, pero no depende de mi y la segunda tomarme el año sabático y puede a la mitad de ese año decida que ya no quiero continuar más en las carreras y quiero tener una vida diferente”.

Indicó que por el momento no está interesado en participar en ninguna otra categoría. (Por Manuel Trujillo Soriano)