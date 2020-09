Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador el inminente regreso a clases en Campeche y Chiapas.

“Se está analizando de el poder abrir ya en escuelas, no en todo el país, sino en donde se van creando las condiciones. Hay estados en donde ya están a punto de pasar a verde. El caso de Campeche, el caso de Chiapas, y otros. Entonces ahí se va a hacer una valoración. Y también no se descarta que en los estados donde la pandemia va a la baja, aunque no haya clases presenciales, sí abrir, que lleguen los maestros, y que, con medidas sanitarias se puedan llevar a cabo consultas”.

Explicó que esto depende de la situación de cada entidad, pero se puede lograr gracias a que no ha habido rebrotes. (Por Arturo García Caudillo)