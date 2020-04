Un día después del fallecimiento de su abuelo, Tomas Balcázar, este lunes, el delantero del Galaxy de Los Angeles, Javier “Chicharito” Hernández lo despidió con un video en sus redes sociales en el que rompe en llanto y entre otras cosas, comentó.

“Hubo pocos momentos en el cual me agradeció mi abuelito el que haya querido seguir sus pasos de querer ser futbolista y haberme empujado muchísimo para poder llegar a lugares inimaginables. Me agradeció muchísimo porque me dijo, -hijo muchísimas gracias porque no sabemos como me reflejo en ti, no sabes lo feliz-, pero una persona que amo mucho siendo tan feliz como yo lo fui en el futbol”.

Debido a la contingencia sanitaria que se vive por el Coronavirus, Javier Hernández no pudo estar presente en el último adiós a su abuelo. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: Archivo)