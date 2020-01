El Gobierno de China recomendó a países de la comunidad internacional que no evacúen a sus ciudadanos de la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus.

No obstante, varias naciones europeas tienen previsto hacerlo, entre ellas España.

El Ministerio de Exteriores pidió a los representantes diplomáticos mantener la calma y no evacuar a extranjeros de Wuhan, que se encuentra en cuarentena.

El coronavirus hasta el momento ha cobrado la vida de 106 personas.