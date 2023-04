El Guadalajara cerró la fase regular del Torneo con goleada de 4-1 sobre Mazatlán y aseguró su pase directo a la liguilla como tercer lugar con 34 puntos. Anotaron para el triunfo del Chiverío, Víctor Guzmán, Alexis Vega, Fernando Beltrán e Isaac Brizuela; Andrés Montaño descontó por el equipo mazatleco que terminó como el peor equipo del torneo con sólo 7 puntos.

El entrenador de las Chivas, Veljko Paunovic, dijo que llegan en excelentes condiciones para disputar la liguilla.

“Si te acuerdas cuando arrancamos con Toluca y cuando se pasó América por aquí nos ganaron, nos dieron una lección, pero seguimos trabajando y a esta altura del campeonato los alcanzamos eso es como creo que hay que medir un progreso, no digo que en este momento somos mejores pero desde luego que es importante para la liguilla no?.

Chivas cerró a tambor batiente con 4 victorias consecutivas y clasifica en tercer lugar general con 34 puntos, los que no conseguía desde el Clausura 2004; son las mismas unidades que tiene el América, pero las Aguilas pasan como segundo por mejor diferencia de goleo.

(Por Manuel Trujillo Soriano)