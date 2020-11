El Guadalajara tuvo una buena exhibición en el Estadio de Ciudad Universitaria, pero no supo ganar. Con goles de Uriel Antuna y después de Jesús Molina, Chivas estuvo en dos ocasiones al frente en el marcador, lo que no aprovechó y al final empató a dos goles contra los Pumas, en la continuación de la penúltima fecha del Guardianes 2020.

Los goles de la UNAM, fueron obra del argentino Nicolás Omar Freire y el paraguayo Carlos González. Pumas sufrió la expulsión de Alan Mozo al minuto 87.

Al estar ausente por covid 19, el técnico Víctor Vucetich no pudo estar en la banca. En su lugar apareció Ricardo Cadena quie esto dijo sobre el juego.

“El mensaje del profe Vucetich fue que debíamos trabajar un partido intenso, con un rival que nos iba exigir y presionar, debíamos ser muy inteligente, estar dispuestos a correr riesgos, ser dinámicos y procurar desdobles a velocidad”.

Por cierto que los problemas no terminan en Chivas y después de la polémica que con Dieter Villalpando, elemento separado del plantel al enfrentar un proceso legal, el equipo también anunció que Eduardo López, José Juan Vázquez y Alexis Peña no fueron tomados en cuenta para enfrentar a Pumas por faltas al reglamento interno. (Foto @Chivas/Por Martín Navarro Vásquez)