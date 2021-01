Este viernes se puso en marcha la acción del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX en el estadio Cuauhtémoc, donde Puebla y Chivas empataron a un gol. El Rebaño dejó escapar la primera victoria pues Jesús Molina falló un penal. Los goles en este empate fueron primero de Santiago Ormeño al 34 y Miguel Ponce al minuto 47.

El entrenador de los camoteros, Nicolas Larcamón lamentó no haberse llevado el triunfo.

“La sensación es rara, lamento mucho que nos encontrara el empate tan rápido al inicio del segundo tiempo, en el primer tiempo tuvimos muy buenos pasajes en el segundo nos costó un poco más”.

Por su parte el timonel de Chivas Víctor Vucetich, señaló que esperaba llevarse los tres puntos: “El empate no es lo que quisiéramos, platicamos que la opción de un triunfo era factible, tuvimos las oportunidades para irnos adelante. En una de las únicas llegadas que tuvo el Puebla nos hizo el gol, nosotros tenemos que ir corrigiendo esos detalles, hemos tenido oportunidades pero no las capitalizamos y no me deja satisfecho. Sumamos, que es importante, pero no como queríamos”. (Por Martín Navarro Vásquez)