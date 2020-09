Mientras que el Guadalajara cayó el clásico nacional ante el América por 1-0 en el estadio Azteca, para consuelo de los Rojiblancos, el Tapatío consiguió su primer triunfo en la liga de Expansión y Chivas femenil retuvo su etiqueta de invicto al derrotar a Pumas por 2-1.

El Tapatío que dirige Alberto Coyote consiguió anoche su primera victoria en la Liga de Expansión al derrotar por 3-0 a los Alebrijes de Oaxaca en partido de la fecha 5. El equipo filial de las Chivas se impuso en el estadio Rojiblanco con doblete de Sebastián el “Chevy” Martínez y anotación de Oscar Macías.

Por su parte, el conjunto femenil que dirige, Edgar “Chore” Mejía derrotó a las Pumas de la UNAM con tantos de Nicole Pérez de penal y de Alicia Cervantes, quien llegó a 8 anotaciones y es la líder en el goleo individual.

El entrenador de las rojiblancas reconoció que no fue un triunfo fácil.

“Costo trabajo, cada partido cuesta trabajo sacar el resultado hoy lo ideal hubiera sido no terminar tan agobiados Pumas como el buen equipo y aguerrido que es pues fue a buscar el marcador pero las jugadoras se comportaron a la altura, este tipo de partidos son más de oficio de garra de entrega, de estar concentrados de no bajar la guardia de muchísima voluntad y de concentración y al final pienso que pudimos haber cerrado mejor el partido”

Con la victoria el Guadalajara llego a 19 puntos para instalarse momentaneamente en el primer lugar de la tabla. Foto Chivas. (Por Manuel Trujillo Soriano)