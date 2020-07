Lista la final de la Copa por México. Chivas derrotó en el estadio de Ciudad Universitaria 4-3 a las Águilas del América y se medirá a Cruz Azul en busca de ganar el torneo amistoso.

A una semana para el arranque del Torneo Guardianes 2020, el Guadalajara ganó en un buen juego con los goles de José Juan Macías, éste apenas a los 19 segundos de iniciado el encuentro, Alexis Vega, Ángel Zaldívar e Isaac Brizuela. Por América descontaron: Federico Viñas, Sebastián Córdova y Andrés Ibargüen.

“Rescato el carácter que mostró equipo después de verse empatado, porque normalmente el estado anímico del rival te acaba superando, en este caso no fue así, el equipo se sobrepuso y volvió a ponerse en ventaja para terminar sufriendo un poco, pero al final sacando el carácter y el resultado”, dijo el auxiliar técnico Salvador Reyes, quien dirigió el juego ante la ausencia de Luis Fernando Tena, debido a que dio positivo al Coronavirus.

El técnico de las Águilas, Miguel Herrera destacó cualidades de su equipo pese a la derrota:

“La actitud del equipo me gusta, la determinación, estuvimos encima. No fuimos lo contundentes que ellos fueron, cuando tuvimos la oportunidad, un par al final que no pudimos concretar, pero eso me gustó del equipo, el temple, la determinación, reitero que vamos a seguir trabajando mucho para que el equipo sea sólido”.

La final entre Chivas y Cruz Azul es el domingo. (Por Martín Navarro Vásquez)