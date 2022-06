Chivas inició los juegos de pretemporada con una goleada de 4-0 sobre los Caimanes de Colima, en juego celebrado en Isla Navidad y en el cierre del trabajo de playa para los Rojiblancos.

Los goles fueron de Gael Sandoval, José Juan Macías, Ángel Zaldívar y Carlos Cisneros.

El técnico Ricardo Cadena, habló sobre la llegada de más refuerzos y dijo que sobre todo espera alguien de ataque.

“El tema de refuerzos y si llega alguien, está en manos del consejo deportivo. Si vienen, no nos viene mal, el equipo necesita jugadores en posiciones clave, con variedad en ataque, opción de gol y no me cierro, si hay posibilidad, bienvenida”.

Ya debutaron como Rojiblancos, Alan Mozo y Fernando González. (Por Martín Navarro Vásquez)