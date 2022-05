El Guadalajara fue el equipo que libró el repechaje con mayor claridad al golear anoche 4 por 1 a Pumas y clasificó a la liguilla luego de ligar cinco victorias bajo el mando del entrenador interino Ricardo Cadena, quien comentó.

“Pues es algo fantástico para todo el grupo yo creo que es para lo que se ha luchado y hoy a disfrutar esta fase en la que nos encontramos y vamos a trabajarla, sabemos que es una serie de 180 minutos entonces tenemos que ser tipos muy pensantes para poder llevar a cabo lo que nos permita ya después pensar en la siguiente fase. De lo otro, la comunión de la afición con el equipo es algo maravilloso y se lo merece esta afición tan hermosa que tenemos”.

Las Chivas aseguraron su boleto a los cuartos de final al imponerse con goles de Cristian “Chicote” Calderón, Fernando Beltrán, JJ Macías y Alexis Vega, por el equipo de la UNAM descontó Diogo y su entrenador, Andrés Lillin lamentó que no hayan estado a la altura de las circunstancias.

“Hoy se nos unió todo contra un rival que tiene muy buenos jugadores jugó muy bien y después nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias, el segundo tiempo nos caímos no pudimos levantarnos el rival siempre fue más que nosotros y cuando enfrenta hay un equipo mejor que el tuyo difícilmente ganas y esta noche perdimos el partido como es lógico en el futbol”.

Lo lamentable fue que el jugador del “Rebaño”, Jesús el “Canelo” Angulo sufrió fractura de peroné y será baja del Guadalajara.

Tras celebrado el repechaje del Torneo de clausura de la Liga MX quedaron definidos los duelos de liguilla para los cuartos de final, donde el Pachuca enfrentará al San Luis, Tigres a Cruz Azul, Atlas a Chivas en el clásico tapatío y América va contra Puebla. Hoy se anunciarán los horarios de los partidos. (Por Manuel Trujillo Soriano)