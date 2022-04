Guadalajara ligó 3 victorias como hace mucho tiempo no ocurría, tuvo una semana de 9 puntos y aseguró su participación en el repechaje, luego de vencer anoche 3-1 a Pumas con goles de Alexis Vega, Roberto Alvarado y Jesús el “Canelo” Angulo, mientras que Rogeiro descontó por el equipo estudiantil.

El entrenador interino del rebaño, Ricardo Cadena, quien lleva paso perfecto de 3 triunfos en igual numero de partidos dirigidos dice que los jugadores simplemente recuperaron la confianza que habían perdido.

“Se da porque los chicos han estado poniendo lo mejor de ellos, se han hecho fuertes porque el resultado que encontramos en el primer juego nos ha ido dando una confianza muy grande y eso era lo único que le faltaba a este equipo, después para que está este equipo? No lo se, ahorita yo te puedo decir que me importa nada más el siguiente compromiso y buscar hasta donde el equipo pueda seguir peleando por las cosas importantes en el torneo”.

Con 23 puntos Chivas ocupa el séptimo lugar y Pumas se quedó rezagado hasta el lugar 11 de la tabla con 19 puntos.

(Por Manuel Trujillo Soriano)