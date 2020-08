El Guadalajara no camina en el Torneo Guardianes 2020. Este sábado por la noche y jugando como local, perdió un gol por cero con el Puebla dentro de la jornada 3 de la Liga MX.

Santiago Ormeño al 63’ anotó el único gol del triunfo. Chivas tan solo lleva un punto, pero cero goles, aspecto que preocupa al técnico Luis Fernando Tena.

“Claro que me preocupa el no meter goles. Claro que estoy preocupado porque el equipo no ha tenido el funcionamiento de antes porque viene fecha doble. Claro que me preocupa”.

Indicó además que no puede poner justificaciones ante la ausencia de jugadores: “No puedo poner como excusa que nos falten jugadores o que sufrimos una expulsión desde el primer tiempo. No sólo no estamos metiendo goles, no generamos las oportunidades suficientes”.

Chivas tan solo lleva un punto en el Torneo Apertura. (Por Martín Navarro Vásquez)